Украинские националисты напрасно испытывают восторг, полагая, что после окончательного прихода к власти Джо Байдена США вынудят ДНР/ЛНР и Россию отказаться от Минских договоренностей и согласиться на их переписывание в интересах Киева. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.

Эксперт отметил, что Байден больше не вице-президент, который помимо всего прочего занимался Украиной, в том числе из-за личного интереса, и сейчас у него другие задачи и другие амбиции.

«Ему нужно войти не в историю Украины, а в историю США. Я не знаю, на какой план в его сознании будет задвинута эта тема и кого из чиновников на украинское направление он назначит. Надо думать, это будет кто-то чуть жестче или чуть мягче Волкера. Впрочем, это дела не меняет», — указал Третьяков.

Американским политикам Украина нужна только в силу их корыстных интересов, причем из Украины можно извлечь не так много полезного, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.