Реальная интеграция между Россией и Белоруссией неизбежна в первую очередь не с экономической, а с политической точки зрения. Об этом рассказал член президиума оргкомитета белорусской партии «Союз» Дмитрий Семченко в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Семченко: С белорусской молодежью все не так печально, как кажется © предоставлено Дмитрием Семченко

«Уверен, что это очевидно и руководству страны. На мой взгляд, даже заявления о многовекторности никак не мешают ускоренно двигаться по пути интеграции. Если только нет задачи «выравнивать» вектора за счет сдерживания движения на Восток ввиду невозможности активного движения на Запад», — указал Семченко.

Он добавил, что интеграция должна осуществляться в первую очередь в экономической сфере, и она должна основываться на научно-техническом сотрудничестве.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.