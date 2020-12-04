На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, победил кандидат от демократов Джо Байден. Его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.
Эксперт отметил, что так или иначе политическая и репрессивная полицейская машина всегда более-менее успешно с этим справлялась, а исход выборов точно не приведет к гражданской войне.
«Я не считаю, что на улицах американских городов развернется реальная гражданская война в виде кровопролитных сражений или новые выборы, как предрекают некоторые эксперты. Сама по себе протестная активность, напоминающая то карнавал, то кровавые бои, не новость для Америки», — считает Третьяков.
Политолог добавил, что в силу относительно стабильной экономической ситуации, поддержки со стороны англосаксонского мира и целого ряда других факторов Байден получает приемлемые для себя условия начала президентского срока.
Полностью интервью можно прочитать здесь.