Предположить, что после 20 января, когда новый президент США примет присягу, из 70 млн человек, проголосовавших за Дональда Трампа, 7 млн выйдут на массовые акции протеста, можно только гипотетически. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден. Его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.

Эксперт отметил, что так или иначе политическая и репрессивная полицейская машина всегда более-менее успешно с этим справлялась, а исход выборов точно не приведет к гражданской войне.

«Я не считаю, что на улицах американских городов развернется реальная гражданская война в виде кровопролитных сражений или новые выборы, как предрекают некоторые эксперты. Сама по себе протестная активность, напоминающая то карнавал, то кровавые бои, не новость для Америки», — считает Третьяков.

Политолог добавил, что в силу относительно стабильной экономической ситуации, поддержки со стороны англосаксонского мира и целого ряда других факторов Байден получает приемлемые для себя условия начала президентского срока.

Полностью интервью можно прочитать здесь.