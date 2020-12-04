Украинская певица Анна Седокова опубликовала свежий снимок со своим новым мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и заявила, что счастье любит тишину. Соответствующий пост она разместила в социальной сети Instagram 3 декабря

«Не хочу обниматься с другими мужиками в клипах, потому что так вот надо. Я хочу обнимать своего мужчину. А для тех, кто хочет, чтоб моя семья жила серенько. Это вы так живете. Вы серенькие. И у вас не хватает ответственности взять и раскрасить этот мир в яркие цвета», — написала Седокова.

В топ-100 Apple Music Ukraine-2020 всего 12 украинских песен © CC0, Pixabay

«Счастье любит смех, а тишину — кладбищенский сторож», — ответила одна из пользовательниц сети.

Украинская певица Анна Седокова часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. На этот раз к публикации она приложила свежее фото с супругом, сделанное в лифте. На нем артистка в коротком топике и без макияжа.

Несколько месяцев назад Седокова вышла замуж третий раз. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма, который играет в подмосковных «Химках».

До встречи с Седоковой он был уже 9 лет в браке, где в 2018 году у него родился сын. В отношениях с певицей его не смутила ни разница в возрасте, он младше исполнительницы 9 лет, ни наличие у нее троих детей от двух предыдущих браков.