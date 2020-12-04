«Не хочу обниматься с другими мужиками в клипах, потому что так вот надо. Я хочу обнимать своего мужчину. А для тех, кто хочет, чтоб моя семья жила серенько. Это вы так живете. Вы серенькие. И у вас не хватает ответственности взять и раскрасить этот мир в яркие цвета», — написала Седокова.
При этом она заявила, что счастье любит не только искренность, но и тишину, чем повеселила своих подписчиков.
«Счастье любит смех, а тишину — кладбищенский сторож», — ответила одна из пользовательниц сети.
Украинская певица Анна Седокова часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. На этот раз к публикации она приложила свежее фото с супругом, сделанное в лифте. На нем артистка в коротком топике и без макияжа.
Несколько месяцев назад Седокова вышла замуж третий раз. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма, который играет в подмосковных «Химках».
До встречи с Седоковой он был уже 9 лет в браке, где в 2018 году у него родился сын. В отношениях с певицей его не смутила ни разница в возрасте, он младше исполнительницы 9 лет, ни наличие у нее троих детей от двух предыдущих браков.