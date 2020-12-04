Уроженка Донецка, актриса сериала «Сваты» Татьяна Кравченко заставила фанатов задуматься над своим высказыванием в Instagram 3 декабря

«Как часто от короткого слова "да" зависит счастье всей жизни. И часто, слишком часто, такое же короткое "нет" влечет за собой страшное горе», — написано в публикации Кравченко.

Многие подписчики связали философию любимой актрисы с недавней историей между артисткой и ее коллегой по сериалу Федором Добронравовым. Кравченко призналась, что влюбилась в него, но актер отверг женщину, сказав, что любит свою жену.

Известно, что звезда «Сватов» живет одна, у нее есть дочь, а вот личная жизнь не ладится.