Решение Одесского облсовета было принято 15 августа 2012 года.
«Как и в случае с отменой русского регионального языка в Одессе, суд отменил решение облсовета, поскольку оно основывалось на так называемом "законе Кивалова-Колесниченко" ("Об основах государственной языковой политики") 2012 года, который был признан неконституционным и отменен в 2018 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инициировал процесс львовский активист Святослав Литинский, который летом добился отмены регионального русского языка в Одессе, а до этого в Днепропетровской и Донецкой областях. В настоящее время он добивается того же в Харькове.
Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.
Накануне языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.