Одесский окружной административный суд признал противоправным решение облсовета официально признать русский язык региональным и отменил его. Об этом 4 декабря сообщает «Думская»

Назло пропаганде: украинцы выбирают песни на русском © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Как и в случае с отменой русского регионального языка в Одессе, суд отменил решение облсовета, поскольку оно основывалось на так называемом "законе Кивалова-Колесниченко" ("Об основах государственной языковой политики") 2012 года, который был признан неконституционным и отменен в 2018 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициировал процесс львовский активист Святослав Литинский, который летом добился отмены регионального русского языка в Одессе, а до этого в Днепропетровской и Донецкой областях. В настоящее время он добивается того же в Харькове.

Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.

Накануне языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.