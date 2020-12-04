Певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова ответила на критику актрисы Настасьи Самбурской в адрес телепроекта, его участников и зрителей. Соответствующий пост исполнительница разместила в Instagram 4 декабря

«"Дом 2" — днище. Ведущие "Дом-2" — днище. Зрители "Дом-2" — днище, миллионы рублей днища, заработанных на днище, — не показатель уровня интеллектуального превосходства. А я пиарюсь на днище», — написала Самбурская у себя в Instagram 3 декабря.

«Забитая какая-то»: Бузова подарила дочери Киркорова золотой iPhone — видео © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Ольга Бузова ответила на пост коллеги, что нужно быть добрее и не перекладывать «собственные неразрешенные проблемы и незакрытые гештальты на других людей, ведь 60 миллионов зрителей телестройки ни в чем не виноваты.

«Настасья, скажите хоть раз мне что-то в лицо, а то вы на протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, оскорбляя меня лично (а теперь и не только), а при встрече — прячете глаза», — подытожила Бузова.

Ранее дозу хейта от представителей «Дома-2», а именно ведущей Ксении Бородиной, получила и сама Самбурская. Представительница шоу раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась актриса.