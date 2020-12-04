«Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к выполнению своих обязанностей», — написал Стефанчук.
Он поблагодарил всех, кто поддерживал его. Стефанчук призвал украинцев не относиться к вирусу легкомысленно.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. В пятницу министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин с января на три недели. По его словам, он позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. О локдауне министр ничего не сказал.