Первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук после 23 дней борьбы с коронавирусом получил отрицательный тест, но пока не может приступить к Об этом 4 декабря он сообщил в Facebook

«Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к выполнению своих обязанностей», — написал Стефанчук.

Украина и «русский след вируса»: весь мир COVID, а люди в нем агенты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. В пятницу министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин с января на три недели. По его словам, он позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. О локдауне министр ничего не сказал.