Депутаты Верховной Рады восстановили уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации. Трансляцию заседания парламента 4 декабря вел телеканал «Рада»

Ермак сделал заявление о декларировании доходов чиновников © пресс-служба президента Украины

Также указанные изменения позволяют накладывать административные взыскания для трудоспособных лиц, если сведения в декларации будут отличаться от достоверных данных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов — (около 580 тысяч — 3 миллиона рублей).

Ранее страны «Большой семерки» призвали Украину законодательно обеспечить эффективность наказания за недекларирование доходов и имущества или внесение недостоверных данных, а также независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) до 16 декабря.

Также сообщалось, что ЕС обнародовал отчет, в котором оцениваются украинские реформы. Там описываются достижения и провалы в имплементации Соглашения об ассоциации в течение последнего года. В документе, в частности, указывается на то, что последние решения Конституционного суда Украины поставили под угрозу достижения в борьбе с коррупцией на Украине.

В стране возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.