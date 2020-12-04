Депутаты Верховной Рады приняли законопроект, который предусматривает введение налоговых каникул для физических лиц — предпринимателей первой группы (ФОПов), а также списание для них налогового долга или отсрочку по его выплате. Трансляцию заседания парламента 4 декабря вел телеканал «Рада»

Киев будет погашать внешние долги до последнего украинца — экономист © Facebook, Jarosława Tiupka

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который присутствовал в зале, заявил, что этот законопроект является частью так называемого пакета президента Украины Владимира Зеленского по помощи бизнесу на случай усиления карантина.

Законопроект предлагает внедрить налоговые каникулы для 200 тысяч ФОПов первой группы. Они освобождаются от уплаты единого налога и единого взноса с декабря по май 2021 года. Кроме того, списывается налоговый долг, если по состоянию на 1 ноября 2020 года он не превышает 3060 гривен (около 7,5 тысячи рублей).

Также законопроект предполагает отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиками — физическими лицами, в том числе самозанятыми лицами, если он не превышает 6800 гривен (около 15 тысяч рублей).

В пятницу предприниматели собрались под Радой с протестом против фискализации и требовали принять законопроекты о ее отмене.