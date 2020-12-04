Украинская прокуратура Крыма и Севастополя открыла уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au порядка поездок в Крым. Об этом 4 декабря сообщается на сайте ведомства

Посольство Украины направило ноту МИД Польши из-за Крыма © CC0, Pixabay

Накануне посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что известное австрийское архитектурное бюро участвует в строительстве оперного театра в Севастополе по заказу России. Он лично общался с директором Coop Himmelb(l)au Вольфом Приксом и отговаривал его от проекта, но получил отказ.

После присоединения Крыма к России Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Также в Киеве считают, что иностранцы и россияне должны заезжать в Крым с украинской территории и просить об этом разрешения у пограничников. В стране функционируют «отделения» прокуратуры и СБУ по Крыму, которые регулярно заводят те или иные уголовные дела, однако все их решения не реализовываются на практике.