Если смотреть с позиций сегодняшнего дня, то вопрос отношений с Азербайджаном не входит в первоочередные задачи Вашингтона. Об этом рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в интервью изданию Украина.ру

Ильгар Велизаде: Гарантом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией стала Россия © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку"

«С другой стороны, надеюсь, что Байден тоже будет осуществлять прагматичную линию. Главное, чтобы не было попыток вмешательства во внутренние дела», — указал Велизаде.

Если таких попыток не будет, то серьезных изменений в худшую сторону ожидать не приходится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.