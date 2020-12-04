Ильгар Велизаде: Гарантом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией стала Россия
Ильгар Велизаде: Гарантом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией стала Россия
© скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку"
Эксперт отметил, что традиционные отношения продолжатся, так как интересы Вашингтона пересекаются с интересами Азербайджана в целом ряде направлений, в том числе и в реализации энергетических проектов в регионе с участием американских нефтяных компаний.

«С другой стороны, надеюсь, что Байден тоже будет осуществлять прагматичную линию. Главное, чтобы не было попыток вмешательства во внутренние дела», — указал Велизаде.

Если таких попыток не будет, то серьезных изменений в худшую сторону ожидать не приходится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.