Депутат парламента Украины от президентской партии «Слуга народа» Евгений Петруняк объяснил, чем занимался, когда попал на видео с обнаженной женщиной в смартфоне во время заседания Верховной Рады, рассказала 3 декабря «Страна»

«Во-первых, мне стыдно за товарища, который прислал мне это фото. Во-вторых, испанский стыд. Мне стыдно за журналиста, который смонтировал этот кадр и выставил как просмотр мной эротического фото. Я ничего не пересматривал, это видно в видео. Если посмотреть видеозапись этого момента, то сразу видно, что я открыл сообщение товарища, увидел фото и сразу свайпнул вправо, выключил. Все, что произошло. Нет никакой сенсации. Для чего делать из этого сенсацию и кому это выгодно, не могу комментировать. Это непорядочно со стороны журналиста», — заявил Петруняк.

На днях видео с депутатом попало в эфир телеканала «Рада». На опубликованных кадрах видно, что Петруняк сначала разговаривал по телефону, потом читал сообщения в мессенджере. Затем на экране появилось фото голой женской груди, которое, впрочем, уже через несколько секунд исчезло с дисплея смартфона.

В это время рядом с ним выступал депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка, которого и показывали во время трансляции.