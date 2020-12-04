Кабинет министров Украины не планирует останавливать работу транспортной отрасли даже при жестком карантине. Об этом 4 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, трансляцию вели украинские телеканалы

«Что касается транспорта, то транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантине. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии», — сказал он.

Украинцы не хотят вакцинироваться и уходить в локдаун: данные соцопроса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 января — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.