«Что касается транспорта, то транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантине. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии», — сказал он.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Три недели на Украине действовал карантин выходного дня.
Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 января — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.