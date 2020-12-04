Введение жесткого карантина в январе на три недели позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. Об этом 4 декабря заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Коронавирус: грядет фармацевтическая холодная война © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Пик заболеваемости гриппом на Украине ожидается в январе-феврале. Также Степанов ответил, что пока министерство не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 января — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.