«Опираясь на медицинские показатели, мы будем предлагать плановый жест — карантин начиная с первых дней января. Продолжительность должна быть в течение трех недель», — заявил министр.
Пик заболеваемости гриппом на Украине ожидается в январе-феврале. Также Степанов ответил, что пока министерство не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 января — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.