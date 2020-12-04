Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» отправилось на запад после рейдовой стоянки в Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы по отслеживанию судов Vesselfinder

«Северный поток – 2»: трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран, а Франция вслед за Германией блокирует газ из США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Окончание работ по укладке трубопровода может затянуться до апреля — именно на такой срок сейчас рассматривается заявка компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Как уточняется, в данный момент судно находится в Балтийском море и следует на запад со скоростью 5,8 узла без определенного пункта назначения, его статус определен как «в открытом море».

Ранее в немецком ведомстве сообщили, что работы по укладке труб «Северного потока-2» начнутся 5 декабря.

Как известно, Германия к 2050 году намерена отказаться от использования ископаемого топлива, и уже есть предложения использовать «Северный поток-2» для поставок российского водорода в Германию.

Кроме того, «Газпром» предложил построить в Германии возле выхода на побережье «Северного потока-2» завод, который будет использовать российский газ для производства водорода.