Предприниматели собрались под Верховной Радой в Киеве с протестом против фискализации и требуют принять законопроекты об ее отмене. Об этом 4 декабря сообщает УНИАН

Предприниматели устроили стычку с полицией у стен Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Митингующие требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты № 3853-1(2) и № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности», — говорится в сообщении.

Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

Накануне во время акции протеста предпринимателей под Радой начались столкновения между ФОПами и полицией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал предпринимателям выплаты в размере 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) и внес соответствующий документ на рассмотрение депутатов.