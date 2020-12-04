На супруга Лоран завели дело за хулиганство, в котором, по информации ведомства, собрано достаточно доказательств. Однако ведущая считает доводы следователей надуманными и угрожает правоохранителям «магической расправой» в виде порчи, проклятий, чумы. Силовик заявил, что угрозы подобного толка исходили от Лоран на протяжении последних двух месяцев.
В итоге ведущей сообщили о подозрении за вмешательство в деятельность полицейского. К слову, дома у нее обнаружили спиритическую доску, амулеты и литературу эзотерического толка.
Ранее блогер оказалась в центре внимания прессы из-за истории с похищением ее дочери, в качестве выкупа злоумышленники потребовали 150 тысяч долларов, но до денег не дошло, похитителей задержали полицейские.