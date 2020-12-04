Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ДНР погибли 4 декабря в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) на юге Республики, сообщили в Управлении НМ (УНМ)

Встреча в Совбезе ООН: первое участие ЛНР и ДНР и бойкот Украины и Запада © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения, несовместимые с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.

Украинские военные корректировали огонь с беспилотника, который был впоследствии уничтожен силами Народной милиции. Также была подавлена огневая активность противника.

НМ ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать новый факт агрессии со стороны войск Киева и обсудить стабилизацию обстановки в Донбассе на заседании Совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ.

«Основной целью украинских боевиков, открывших целенаправленный огонь по нашим наблюдателям за обстановкой, было добиться гибели защитников Республики», — заявили в НМ.

Там выразили уверенность, что украинская сторона в СЦКК попытается скрыть от общественности причастность армии Киева к трагедии.

НМ ДНР также призвала принудить военно-политическое руководство Украины выполнять Минские договоренности и поднять вопрос о стабилизации обстановки на Донбассе в ходе сегодняшнего заседания министерского совета ОБСЕ.