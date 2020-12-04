Утром 4 декабря ВФУ обстреляли окрестности села Ленинское в Новоазовском районе из 120-миллиметровых минометов. По данным УНМ, огонь открыла 36-я бригада морской пехоты Украины.
«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения, несовместимые с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.
Украинские военные корректировали огонь с беспилотника, который был впоследствии уничтожен силами Народной милиции. Также была подавлена огневая активность противника.
НМ ДНР призвала международных наблюдателей зафиксировать новый факт агрессии со стороны войск Киева и обсудить стабилизацию обстановки в Донбассе на заседании Совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ.
«Основной целью украинских боевиков, открывших целенаправленный огонь по нашим наблюдателям за обстановкой, было добиться гибели защитников Республики», — заявили в НМ.
Там выразили уверенность, что украинская сторона в СЦКК попытается скрыть от общественности причастность армии Киева к трагедии.
НМ ДНР также призвала принудить военно-политическое руководство Украины выполнять Минские договоренности и поднять вопрос о стабилизации обстановки на Донбассе в ходе сегодняшнего заседания министерского совета ОБСЕ.