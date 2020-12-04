Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал подписчикам, которых у медика уже 9 миллионов, что немаловажную роль в лечении коронавируса и любых поражений легких играет умение долго лежать на животе. Соответствующий пост медик разместил в своем Instagram 3 декабря

В одесской больнице коронавирусные больные лежат с трупами — видео © REUTERS, Gleb Garanich

«Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно! Это надо делать, если любое поражение легких, любая одышка — обязательно лежать на животе», — рассказал врач.

Он уточнил, что получил уже массу вопросов от людей, которым мешает лежать рекомендованным способом большой живот. Им Комаровский дал лайфхак: разобрать пружины в диване или матрасе кровати и убрать оттуда те, что приходятся на уровень живота. По словам врача, это займет всего 20 минут, а после выздоровления спальное место можно будет вернуть в исходное состояние.