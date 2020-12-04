Комаровский напомнил своим читателям, что положение лежа на животе — один из самых эффективных способов активизации воздухообмена в легких, именно поэтому доктора «прописывают» его при коронавирусе.
«Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно! Это надо делать, если любое поражение легких, любая одышка — обязательно лежать на животе», — рассказал врач.
Он уточнил, что получил уже массу вопросов от людей, которым мешает лежать рекомендованным способом большой живот. Им Комаровский дал лайфхак: разобрать пружины в диване или матрасе кровати и убрать оттуда те, что приходятся на уровень живота. По словам врача, это займет всего 20 минут, а после выздоровления спальное место можно будет вернуть в исходное состояние.