В честь Международного дня людей с инвалидностью она посетила музей в темноте «Третья после полуночи», пригласив с собой послов Канады и Германии на Украине Ларису Галадзу и Анку Фельдгузен.
«Все экскурсии здесь проходят в сплошной темноте в сопровождении слабовидящих. Час мы бродили по темным комнатам, воссоздающим места нашей жизни, с экскурсоводом госпожой Викторией. Пытались "увидеть" мир глазами человека, который не видит, а чувствует. Сначала ты воспринимаешь это как интересный квест. Самое главное потом понять, каково это — постоянно жить в этом квесте. Когда эта темная комната никогда не заканчивается, а увеличивается до размеров мира!» — рассказала Зеленская.
Она выразила благодарность музею за необычный опыт и добавила, что была поражена осязаемым и этим проектом, который позволяет обострить чувства и вдохновить, а также заставить смотреть на этот мир иначе, еще больше любить, уважать и ценить жизнь.
«И еще раз подчеркиваю — безбарьерность должна быть общественной нормой», — подытожила супруга президента.