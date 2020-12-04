Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского — Елена Зеленская прочувствовала, с какими преградами приходится сталкиваться людям с инвалидностью в обычной жизни. Об этом она сообщила 3 декабря в своем Instagram

Инвалиды-беженцы под Одессой объявляют голодовку из-за нечеловеческих условий содержания © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Ларису Галадзу и Анку Фельдгузен.

«Все экскурсии здесь проходят в сплошной темноте в сопровождении слабовидящих. Час мы бродили по темным комнатам, воссоздающим места нашей жизни, с экскурсоводом госпожой Викторией. Пытались "увидеть" мир глазами человека, который не видит, а чувствует. Сначала ты воспринимаешь это как интересный квест. Самое главное потом понять, каково это — постоянно жить в этом квесте. Когда эта темная комната никогда не заканчивается, а увеличивается до размеров мира!» — рассказала Зеленская.

Она выразила благодарность музею за необычный опыт и добавила, что была поражена осязаемым и этим проектом, который позволяет обострить чувства и вдохновить, а также заставить смотреть на этот мир иначе, еще больше любить, уважать и ценить жизнь.

«И еще раз подчеркиваю — безбарьерность должна быть общественной нормой», — подытожила супруга президента.