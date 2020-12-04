Причина отсрочки объясняется якобы желанием провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции. Пока обстоятельства не позволяют это сделать.
«Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина — ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и политике безопасности, Украину представляет премьер.
Во вторник, 1 декабря, Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС обнародовали отчет, в котором оцениваются украинские реформы. Также там описываются достижения и провалы в имплементации Соглашения об ассоциации в течение последнего года. В документе, в частности, указывается на то, что последние решения Конституционного суда Украины поставили под угрозу достижения в борьбе с коррупцией в стране.
На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны и внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.