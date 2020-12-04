Европейский союз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина — ЕС. Об этом 4 декабря сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС

Причина отсрочки объясняется якобы желанием провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции. Пока обстоятельства не позволяют это сделать.

«Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина — ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и политике безопасности, Украину представляет премьер.

«Укрзализныця» в критическом состоянии - отчет ЕС © Twitter, Владимир Гройсман

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны и внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.