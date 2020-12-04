За сутки на Украине подтвердили 15 131 новый случай заболевания коронавирусом, еще 13 383 украинца вылечились. Об этом 4 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Жить не хочется: врач назвал страшную особенность COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

С начала пандемии в стране зафиксирован 787 891 случай заболевания COVID-19, выздоровели 397 809 пациентов (+15 131 за сутки). В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, в стране скончались 13 195 человек (+235 за сутки).

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 ноября — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.