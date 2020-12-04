Украинский режиссер Максим Ксенде снял музыкальный клип на песню группы «Каста» «Выходи гулять со мной»», которая была написана в 2019 году. За первые несколько дней видео набрало 3,3 миллиона просмотров, сообщил на днях VGORODE

«Вариантов нет»: Макаревич жестко прошелся по Лукашенко © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

По задумке Ксенде, главный герой ролика — силовик, на теле которого самопроизвольно появляются следы от ран, которые он сам когда-то наносил протестующим. В итоге правоохранитель покрывается кровью вместе со шлемом, формой и даже дубинкой.

«Я не сторонник поиска значимых совпадений и символизма, их всегда можно найти при желании. Но мне очень жаль, что в Белоруссии происходят такие события. Я, мои российские и белорусские друзья ждем, чтобы эта история скорее закончилась, с наименьшим количеством жертв», — прокомментировал новый клип участник группы «Каста» Шыма (настоящее имя — Михаил Епифанов).

Протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года, после выборов президента, так как победу Александра Лукашенко оппозиция сочла сфабрикованной. Протестующие требовали от него покинуть пост. При этом руководит стихийными митингами лидер оппозиции Светлана Тихановская из Литвы, куда она уехала после того, как проиграла в голосовании Лукашенко.