Министерство иностранных дел России резко осудило действия латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов порталов Baltnews и Sputnik Латвия, у которых прошли обыски. Об этом сообщили 3 декабря на сайте дипведомства

В Москве прошел пикет в поддержку Sputnik Эстония © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения», — говорится в материале.

В ведомстве отметили, что обвинения в нарушении коллективом Sputnik Латвия режима санкций ЕС категорически неприемлемы.

«Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом», — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что расправа над журналистами является настоящей карательной акцией, которая не оставляет сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений.

«Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ», — пообещали в МИД.

Накануне Sputnik сообщил, что сотрудникам этих СМИ предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — в нарушении режима санкций Евросоюза. После допросов у них взяли подписку о невыезде. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Эти действия объяснили санкциями Евросоюза от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц. Однако рестрикции ЕС направлены не на МИА «Россия сегодня», куда входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева.