Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям — создание преступной организации в Херсонской области и угон транспортных средств.
Адвокат Павловского отметил, что 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, который не был продлен прокуратурой. В то же время в Офисе генерального прокурора нам не прокомментировали эту информацию.
Также на свободе оказался водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, который проходил подозреваемым по делу о похищении транспортных средств. Он заключил сделку со следствием.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства.
Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу относительно вероятных заказчика и организатора преступления — главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина.