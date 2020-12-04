Осужденный за сокрытие преступления против активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу. Об этом 3 декабря сообщило интернет-издание Hromadske со ссылкой на адвоката фигуранта Владимира Сергета

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк победил на выборах © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?

Адвокат Павловского отметил, что 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, который не был продлен прокуратурой. В то же время в Офисе генерального прокурора нам не прокомментировали эту информацию.

Также на свободе оказался водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, который проходил подозреваемым по делу о похищении транспортных средств. Он заключил сделку со следствием.

Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства.

Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу относительно вероятных заказчика и организатора преступления — главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина.