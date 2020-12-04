«У меня есть идея законопроекта. Действительно у нас должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал. Парламент должен поддержать эту кандидатуру. Но снять парламент по политическим мотивам не может», — сказала она.
По ее словам, «когда у этого генерального прокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все что угодно».
«Больше скажу, я этим законопроектом не себя буду "цементировать", а уже следующего генерального прокурора», — добавила Венедиктова.
Сейчас генерального прокурора Украины назначает и увольняет президент с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку.