Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 3 декабря в эфире «1+1» заявила, что хочет «зацементировать» эту должность для своего будущего преемника - законом, который не позволит Верховной Раде уволить его

Венедиктова пожаловалась европейцам на зарплаты прокуроров © rada.gov.ua

По ее словам, «когда у этого генерального прокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все что угодно».

«Больше скажу, я этим законопроектом не себя буду "цементировать", а уже следующего генерального прокурора», — добавила Венедиктова.

Сейчас генерального прокурора Украины назначает и увольняет президент с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку.