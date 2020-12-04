По словам министра, Украина намерена обеспечить безопасность в регионе, включая свободу мореплавания, и эффективность санкционных ограничений против России.
Среди приоритетов платформы Кулеба отметил защиту прав человека, международного гуманитарного права, а также образовательных, культурных и религиозных прав. Министр добавил, что в рамках ее работы особое внимание будет уделяться вопросам экологии и экономики Крыма.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.