Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 декабря назвал приоритеты работы «Крымской платформы». Об этом сообщает РИА Новости

Стала известна реакция Турции на инициативу Украины по «крымской платформе» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Среди приоритетов платформы Кулеба отметил защиту прав человека, международного гуманитарного права, а также образовательных, культурных и религиозных прав. Министр добавил, что в рамках ее работы особое внимание будет уделяться вопросам экологии и экономики Крыма.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.