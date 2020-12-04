По его словам, организация подобной встречи будет уместной только после того, как Украина выполнит все решения, которые были приняты в рамках «нормандского саммита» в Париже год назад.
Посол также посоветовал Украине перестать критиковать Минские соглашения и начать выполнять их положения в указанном порядке.
Российский дипломат подчеркнул, что из семи шагов, которые должны были быть завершены к апрелю 2020 года, на данный момент отчасти реализованы лишь два. Он объяснил, что успехи были достигнуты только в обмене пленными и мерах по укреплению режима прекращения огня, и возложил ответственность на невыполнение остальных обязательств на Киев.