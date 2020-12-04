Посол России в США Анатолий Антонов назвал условие для проведения нового саммита «нормандской четверки». Его интервью опубликовали 4 декабря в Facebook посольства

Зеленский назвал дату встречи советников глав «нормандской четверки» © president.gov.ua

Посол также посоветовал Украине перестать критиковать Минские соглашения и начать выполнять их положения в указанном порядке.

Российский дипломат подчеркнул, что из семи шагов, которые должны были быть завершены к апрелю 2020 года, на данный момент отчасти реализованы лишь два. Он объяснил, что успехи были достигнуты только в обмене пленными и мерах по укреплению режима прекращения огня, и возложил ответственность на невыполнение остальных обязательств на Киев.