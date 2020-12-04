Команда украинского президента Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его интервью опубликовали 4 декабря в Facebook-аккаунте посольства

Германия, Франция и Украина признали, что им нужна война в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Он отметил, что киевляне продолжают проводить политику дискриминации этнических русских и русскоговорящих, что нарушает международное право.

Российский дипломат рассказал, что команда Зеленского идет на откровенно провокационные шаги, такие как назначение местных выборов по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Он подчеркнул, что требование Киева о том, что выборы пройдут в данных регионах только после их перехода под контроль украинских властей, полностью противоречит Минским соглашениям.

Антонов также назвал условие для проведения нового саммита «нормандской четверки». По его словам, организация подобной встречи будет уместной только после того, как Украина выполнит все решения, которые были приняты в рамках «Нормандского саммита» в Париже год назад.



