Актер сериала «Сваты» Николай Добрынин не согласен с предложением коллеги Михаила Боярского, попросившего о льготах для артистов, которые, по мнению Добрынина, в поблажках не нуждаются, сообщил сайт «Дни.ру» 3 декабря

Боярский высказался о том, что служба в армии, которая длится целый год, мешает творческому развитию артистов и предложил не призывать людей творческой профессии.

С подобными доводами не согласился другой актер, звезда «Сватов» Николай Добрынин, он рассказал, что сам служил в советское время в войсках ПВО, и уверен, что «настоящий мужчина обязан отдать долг Родине».

«При чем тут артист человек или не артист? Армия — важный период в жизни любого молодого человека», — сказал Добрынин.

С ним солидарен и другой представитель творческой среды — режиссер Владимир Бортко. Он заявил, что служба одаренным людям не помеха, и если человек действительно хочет, то станет артистом и после армии.

Исключение, по мнению Бортко, могут составлять только скрипачи, которым нужно беречь руки. Против идеи Боярского высказался и артист Владимир Винокур, он, как и Добрынин, привел в пример себя, вспомнив, что армия не помешала его карьере.