То, что сейчас происходит в постсоветских странах, не случайно. Это можно назвать переходом из постсоветского в постпостсоветское состояние. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Байден – зонтичный лидер для разных групп Демократической партии © Sputnik /Asatur Yesayants

Эти государства были провозглашены порядка 30 лет назад, но провозгласить государство и построить государство — это разные вещи, пояснил эксперт.

«Сейчас сменилось поколение, для демографов обычно поколение — это 30 лет, новые люди приходят к власти, по-новому ставят цели, возникают новые тенденции. Элиты начинают меняться, их место в обществе начинает меняться. Это специфика, которая происходит в разных странах, да, собственно, и в России тоже», — отметил Искандарян.

В общем, мы вступаем с такой мир, в котором постсоветское пространство становится очень разнородным, когда страны непохожи друг на друга, а также достаточно турбулентным, потому что этим странам приходится определяться, как они будут существовать дальше, добавил политолог.

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