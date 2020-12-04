В бывших советских республиках в последнее время вспыхивают политические кризисы разной степени интенсивности и «размораживаются» многолетние конфликты, как в случае с Нагорным Карабахом.
Эти государства были провозглашены порядка 30 лет назад, но провозгласить государство и построить государство — это разные вещи, пояснил эксперт.
«Сейчас сменилось поколение, для демографов обычно поколение — это 30 лет, новые люди приходят к власти, по-новому ставят цели, возникают новые тенденции. Элиты начинают меняться, их место в обществе начинает меняться. Это специфика, которая происходит в разных странах, да, собственно, и в России тоже», — отметил Искандарян.
В общем, мы вступаем с такой мир, в котором постсоветское пространство становится очень разнородным, когда страны непохожи друг на друга, а также достаточно турбулентным, потому что этим странам приходится определяться, как они будут существовать дальше, добавил политолог.
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