«Было сказано, что на случай внешней агрессии у нас есть ОДКБ и Союзное государство, поэтому мы зарезервируем часть сил на случай, если Беларусь попросит их использовать. Да, без этого обошлось, но только благодаря тому, что Союзное государство», — указал эксперт.
Даже в том виде, в котором Союзное государство существует сейчас, не используя весь свой потенциал и все свои возможности, его можно использовать в качестве противодействия попыткам отцепить Белоруссию от России так же, как от России отцепили Украину, подчеркнул Мамонтов.
Белорусы на данный момент вполне лояльно относятся к России, потому что у нас есть Союзное государство, и это большой урок для всех, кто желает от этого объединения избавиться, добавил политолог.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.