В сети появилось фото, на котором певица София Ротару, всегда представавшая перед поклонниками бодрой и подтянутой, заметно сдала. Снимок опубликовал Hyser 2 декабря

Риелторы показали недвижимость в Крыму, которую Ротару собирается продать – СМИ © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Софие Ротару 73 года, из них 58 она на сцене, но, несмотря на внешнее благополучие, певице приходится бороться с серьезным заболеванием легких, об этом прессе рассказал продюсер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Подтвердил опасения фанатов и новый снимок исполнительницы, недавно попавший в сеть.

Последний год Ротару не приезжала в Россию и практически не появлялась на звездных мероприятиях из-за карантина. Однако директор певицы Сергей Лавров заявил, что она посетит Москву в ближайшее время по приглашению композитора Игоря Крутого, который позвал Ротару на «Песню года».