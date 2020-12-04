Ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе заявил, что Совет национальной безопасности и обороны обдумывает варианты действий Киева в случае «сопротивления России процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе».
Эксперт, в частности, отметил, что украинская сторона диктует разоружение всех формирований Донецка и Луганска, при этом не говорит ни слова о разоружении украинских формирований, несмотря на то что в Минских соглашениях предусмотрено разоружение для всех.
По его словам, раньше это было актуально для Украины, так как в боевых действиях принимали участие добровольческие батальоны, которые сейчас легализованы.
«Это то, что напрямую противоречит Минским соглашениям, напрямую ущемляет права ЛНР и ДНР, а также создает угрозу для них. Даже президент с трибуны Верховной Рады говорил об амнистии «для миллионов людей». Как известно, амнистия — это освобождение от ответственности, которая наложена судом. А мы предлагаем амнистию даже тем, кто не попал на суд, для миллионов людей, которые там живут, — они все для нас враги, все паразиты. И это устами президента в его послании парламенту», — подчеркнул Рудяков.
В этом вопросе нельзя достигнуть никакого компромисса, пока нет политической воли с украинской стороны, а политическая воля отсутствует по целому ряду причин, добавил политолог.
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