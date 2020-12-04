Киев подписывал Минские соглашения как сторона, которая заинтересована в прекращении боевых действий. А сейчас он диктует условия с точки зрения победителей. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Павел Рудяков: Государственные деятели независимой Украины не заслуживают места в ее истории © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт, в частности, отметил, что украинская сторона диктует разоружение всех формирований Донецка и Луганска, при этом не говорит ни слова о разоружении украинских формирований, несмотря на то что в Минских соглашениях предусмотрено разоружение для всех.

По его словам, раньше это было актуально для Украины, так как в боевых действиях принимали участие добровольческие батальоны, которые сейчас легализованы.

«Это то, что напрямую противоречит Минским соглашениям, напрямую ущемляет права ЛНР и ДНР, а также создает угрозу для них. Даже президент с трибуны Верховной Рады говорил об амнистии «для миллионов людей». Как известно, амнистия — это освобождение от ответственности, которая наложена судом. А мы предлагаем амнистию даже тем, кто не попал на суд, для миллионов людей, которые там живут, — они все для нас враги, все паразиты. И это устами президента в его послании парламенту», — подчеркнул Рудяков.

В этом вопросе нельзя достигнуть никакого компромисса, пока нет политической воли с украинской стороны, а политическая воля отсутствует по целому ряду причин, добавил политолог.

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