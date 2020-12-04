Одессит, певец Стас Костюшкин исполнил танец под песню группы «Грибы» в компании четверых абсолютно голых мужчин в бане. Видео артист разместил в Instagram 2 декабря

Танец мужчины исполнили обнаженными, из одежды на них были только шапочки для бани и разные предметы, которыми танцовщики прикрыли интимные места.

«Рубрика "Видео на бис"», — подписал публикацию Костюшкин.

«Стас, прости, я думала, это видео к поддержке Дзюбы», «Кто кого пялит, интересно?», «Барабанщик ржачный с невозмутимым лицом на заднем фоне справа», «Что это за групповуха геев», — оценили видео подписчики.

Стас Костюшкин — бывший участник дуэта «Чай вдвоем», позже начал сольную карьеру. Исполнителя часто критикуют за детский репертуар, возможно, именно поэтому большинство фанатов артиста — молодые девушки.