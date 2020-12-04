Передача дела о нападении на адвоката и общественного деятеля Андрея Гожего Службе безопасности Украины (СБУ) позволила ему опротестовать решение о продлении меры пресечения его подзащитному - журналисту Василию Муравицкому. Адвокат рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый о деле Муравицкого: Нонсенс: при Зеленском журналиста судят за критику Порошенко © Facebook, Андрей Гожый

По словам Гожего, 26 ноября состоялось очередное слушание по делу, в котором прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения в виде личного обязательства, однако защита заявила о возможном нарушении прокуратурой равенства сторон.

«У нас прокурор-обвинитель в деле является одновременно процессуальным руководителем по нападению на меня… И получается парадоксальная ситуация: получается, что я защищаю Муравицкого от обвинений прокурора, который как бы защищает меня в деле о нападении на меня во время заседания суда по делу Муравицкого», — рассказал адвокат.

Это приводит к тому, что обвинитель Муравицкого имеет возможность как процессуальный руководитель знакомиться с материалами дела по нападению на Гожего, в частности, с его показаниями. А поскольку дело возбуждено по статье о препятствовании адвокатской деятельности, он в своих показаниях раскрывает в том числе свои соображения о том, почему на него напали, говорит о своих тактических и стратегических целях и о документах, которые он собирался запросить и предъявить суду по делу Муравицкого.

«То есть у обвинителя по делу Муравицкого есть прямая возможность просто иметь информацию об адвокатской тайне, о деятельности защиты уже непосредственно в деле Муравицкого… Кроме того, добавлю, мною заявлен ряд жалоб — в частности, на смену подследственности — что мое дело передали, был также заявлен отвод прокурорам и отвод следователям СБУ. Могу уже сказать, что отвод следователям СБУ суд удовлетворил, и весь следственный отдел Службы безопасности в Житомирской области уже отстранен от моего дела», — сказал Гожый.

Таким образом, с 1 декабря Муравицкий является свободным человеком.

Ранее украинская полиция передала дело С14 СБУ. Одно из подозрений, которые планировалось предъявить лидеру организации Евгению Карасю, касается инцидента с нападением на Гожего и журналиста Андрея Лактионова в суде Житомира в сентябре 2018 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.