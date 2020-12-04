России следует перерасставить акценты, когда речь заходит об украинской повестке, так как Украина начала «выздоравливать» от антироссийской риторики. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Моя мысль заключается в том, что, как мне кажется, люди у нас начинают понемногу выздоравливать, в мантры о том, что, стоит оттолкнуться от Москвы, и заживем, как в Швейцарии, уже никто не верит. И есть смысл скорректировать акценты, расставляемые на российских каналах, когда речь заходит об Украине», — считает Погребинский.

Он рассказал, что спрашивал президента РФ Владимира Путина, не стоит ли изменить контекст в российском медиапространстве в отношении Украины, сделав его более умеренным. К сожалению, по словам политолога, этот вопрос «повис в воздухе», и ничего не изменилось.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

* Организация запрещена в РФ