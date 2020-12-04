Ранее в одном из интервью он заявил, что российский пропагандистский стандарт описывает феномен УПА слишком однозначно.
«Моя мысль заключается в том, что, как мне кажется, люди у нас начинают понемногу выздоравливать, в мантры о том, что, стоит оттолкнуться от Москвы, и заживем, как в Швейцарии, уже никто не верит. И есть смысл скорректировать акценты, расставляемые на российских каналах, когда речь заходит об Украине», — считает Погребинский.
Он рассказал, что спрашивал президента РФ Владимира Путина, не стоит ли изменить контекст в российском медиапространстве в отношении Украины, сделав его более умеренным. К сожалению, по словам политолога, этот вопрос «повис в воздухе», и ничего не изменилось.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация запрещена в РФ