Она отметила, что сейчас в Белоруссии из Бабарико пытаются вылепить образ «пророссийского парня», но при этом умалчивается, что два десятилетия бывший банкир демонстрировал исключительно националистическую повестку. Так, именно он призывал к возврату Конституции 1994 года, при которой русский язык в Белоруссии утрачивает статус государственного.
«Если бы не мощное внешнее финансирование протеста, то ни о самом Бабарико, ни обо всех остальных фронтвуменш бело-красно-белого безумства никто бы и не знал. Уберите источник финансирования — вы увидите растерянных людей, лишенных какой-либо общественной поддержки», — заявила Мирсалимова.
По ее мнению, допустив их команды к сбору подписей, власть сама себе создала проблему, последствия которой Белоруссия будет вынуждена расхлебывать еще долго.
Политик подчеркнула, что если бы власть позволила выдвижение кандидатов только от зарегистрированных партий, то в стране произошел бы тот же самый политический бум, только в рамках закона и без общественного потрясения.
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