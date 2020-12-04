Если бы не внешнее финансирование протеста, ни о Викторе Бабарико, ни о Светлане Тихановской никто бы не знал. Об этом замглавы молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Смирнов пояснил, почему Бабарико был опаснее всего для Лукашенко © Facebook, Виктор Бабарико

«Если бы не мощное внешнее финансирование протеста, то ни о самом Бабарико, ни обо всех остальных фронтвуменш бело-красно-белого безумства никто бы и не знал. Уберите источник финансирования — вы увидите растерянных людей, лишенных какой-либо общественной поддержки», — заявила Мирсалимова.

По ее мнению, допустив их команды к сбору подписей, власть сама себе создала проблему, последствия которой Белоруссия будет вынуждена расхлебывать еще долго.

Политик подчеркнула, что если бы власть позволила выдвижение кандидатов только от зарегистрированных партий, то в стране произошел бы тот же самый политический бум, только в рамках закона и без общественного потрясения.

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