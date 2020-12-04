Президент Украины Владимир Зеленский пытался досидеть до конца своей каденции без того, чтобы оказаться замешанным в серьезном скандале. У него это не получилось. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев назвал самую большую проблему Зеленского © кадр из видео Украина.ру Артема Сытника и назвал неконституционными ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Зеленский, в том числе под давлением Запада, не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский точно не будет баллотироваться на второй срок, но он будет пытаться сохранить и приумножить накопленные капиталы, а также постарается не совершить преступления, чтобы его не преследовали после выборов, как Петра Порошенко.

«Потому что одна только контрабанда приносит около 1,5 млрд долларов в год. И значительная часть денег доходит до Зеленского. Плюс подряды и откаты при строительстве капитальных объектов и дорог. Зеленский зарабатывает», — указал Царев.

Экс-депутат добавил, что Зеленский изначально не ставил перед собой никаких амбициозных целей и пытался ни с кем не конфликтовать, чтобы после своего президентского срока спокойно почивать на лаврах и пользоваться накопленными активами.

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