При президенте Владимире Зеленском демонизация российского лидера Владимира Путина на Украине прекратилась. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Эффективный лидер». Социолог объяснил, почему среди украинцев Путин популярнее Зеленского © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев Петре Порошенко из Путина сделали злое божество, из-за которого мог не вовремя пойти дождь и на волю которого списывались все украинские неудачи, то сейчас к нему более спокойное отношение.

«Отношение к России у большой части населения сейчас напряженное, если не сказать враждебное, а Путин считается лидером этого враждебного государства. Но теперь он воспринимается как живая личность, а не как божество с некоей злой аурой», — отметил Бондаренко.

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