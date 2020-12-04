По его словам, если при экс-президенте Петре Порошенко из Путина сделали злое божество, из-за которого мог не вовремя пойти дождь и на волю которого списывались все украинские неудачи, то сейчас к нему более спокойное отношение.
«Отношение к России у большой части населения сейчас напряженное, если не сказать враждебное, а Путин считается лидером этого враждебного государства. Но теперь он воспринимается как живая личность, а не как божество с некоей злой аурой», — отметил Бондаренко.
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