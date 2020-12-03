Как сообщается, госкомпания оценила прибыль от сотрудничества с США на уровне $20-25 млн в год.
«С точки зрения обывателя, суммы огромные, с точки зрения космонавтики — слезы, этого не хватит на один запуск ракеты-носителя "Союз", даже без учета полезной нагрузки», — цитирует агентство письмо «Роскосмоса».
В письме подчеркивается, что «космос во всем мире — это очень и очень дорого».
При этом норма прибыли у этих контрактов многократно проверялась специалистами из NASA и их внутренним аудитом, «возможности заказать у русских копеечную услугу, а заплатить миллионы долларов — просто не было».
Так в «Роскосмосе» отреагировали на публикацию в Telegram-канале «Незыгарь», в которой задается вопрос о том, на что ушли полученные «Роскосмосом» с 2005 года средства от НАСА.