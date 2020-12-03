Ежегодная прибыль от доставки астронавтов США на Международную космическую станцию была минимальной, ее не хватило бы даже на запуск одной ракеты в год, сообщает РИА Новости 3 декабря со ссылкой на данные пресс-службы «Роскосмоса»

Космические мусорщики: Украина выбрала роль в орбитальной экономике © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«С точки зрения обывателя, суммы огромные, с точки зрения космонавтики — слезы, этого не хватит на один запуск ракеты-носителя "Союз", даже без учета полезной нагрузки», — цитирует агентство письмо «Роскосмоса».

В письме подчеркивается, что «космос во всем мире — это очень и очень дорого».

При этом норма прибыли у этих контрактов многократно проверялась специалистами из NASA и их внутренним аудитом, «возможности заказать у русских копеечную услугу, а заплатить миллионы долларов — просто не было».

Так в «Роскосмосе» отреагировали на публикацию в Telegram-канале «Незыгарь», в которой задается вопрос о том, на что ушли полученные «Роскосмосом» с 2005 года средства от НАСА.