Ранее в Сюртовской ОТО состоялась первая сессия местного совета, на которой после присяги депутатов был исполнен гимн Венгрии, а не украинский.
«Закон не запрещает демонстрировать национальную символику другого государства, петь гимн. Этим всем мы будем продолжать пользоваться. Мы придерживаемся законов Украины, находимся в составе Украины, но национальную идентичность потерять не хотим. Мы — венгры, значит, мы — венгры. Украинцами становиться не хотим. Но в Закарпатье хотим жить и работать», — сказал Пушкарь.
Он напомнил, что сейчас СБУ раздувает скандал из данной ситуации, совершенно напрасно обвиняя местных жителей в сепаратизме.
«Все говорят, что мы хотим отделить Закарпатье от Украины. Мы этого не хотим. Мы хотим нормально жить, вместе с украинцами, с которыми 30 лет строим наше государство», — подчеркнул Пушкарь.