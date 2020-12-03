Исполнение венгерского гимна в местных органах власти в Закарпатье — это демонстрация своей национальной идентичности, сказал председатель Сюртовской объединенной территориальной общины (ОТО) Арпад Пушкарь в интервью интернет-изданию «Главком» 3 декабря

Свой мир. Удалась ли венграм Закарпатья «электоральная революция» против Киева © segodnya.ua

«Закон не запрещает демонстрировать национальную символику другого государства, петь гимн. Этим всем мы будем продолжать пользоваться. Мы придерживаемся законов Украины, находимся в составе Украины, но национальную идентичность потерять не хотим. Мы — венгры, значит, мы — венгры. Украинцами становиться не хотим. Но в Закарпатье хотим жить и работать», — сказал Пушкарь.

Он напомнил, что сейчас СБУ раздувает скандал из данной ситуации, совершенно напрасно обвиняя местных жителей в сепаратизме.

«Все говорят, что мы хотим отделить Закарпатье от Украины. Мы этого не хотим. Мы хотим нормально жить, вместе с украинцами, с которыми 30 лет строим наше государство», — подчеркнул Пушкарь.