Авторы паблика показали ролик, где сначала певица ходит по двору после бани в одном полотенце, а позже Пугачева с большой компанией выпивает на пикнике, где ей предлагают отведать медку с находящейся тут же пасеки прямо с решетки с живыми пчелами.
«Мама родная! Я боюсь, мне нельзя есть, если меня укусит пчела — все!» — кричит Пугачева.
Сейчас артистка живет совсем другой жизнью, вечера она проводит в компании своего супруга юмориста Максима Галкина и их общих детей первоклассников Лизы и Гарри. Исполнительница не скрывает, что двойняшек родила суррогатная мать.