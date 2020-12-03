В одной из фан-групп певицы Аллы Пугачевой появилось видео, как примадонна отдыхала в молодости. Кадры изобилуют предложениями выпить и закусить, сообщает Hyser 3 ноября

«Я люблю собак»: Макаревич рассказал, как полакомился собачатиной © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Мама родная! Я боюсь, мне нельзя есть, если меня укусит пчела — все!» — кричит Пугачева.

Сейчас артистка живет совсем другой жизнью, вечера она проводит в компании своего супруга юмориста Максима Галкина и их общих детей первоклассников Лизы и Гарри. Исполнительница не скрывает, что двойняшек родила суррогатная мать.