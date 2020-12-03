Военная активность НАТО в акватории Черного моря расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

По словам Марии Захаровой, увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и БПЛА вдоль российских границ.

«Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают, в том числе, удары по территории России способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками», — сказала представитель МИД РФ.

Серьезную обеспокоенность МИД РФ вызывает то, что НАТО вовлекает в эти действия Грузию и Украину на совместных маневрах.

Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории © пресс-служба президента Украины

В конце ноября силы Черноморского флота РФ отслеживали ракетный эсминец «Дональд Кук» из 6-го оперативного флота США, который вошел в акваторию для рутинных операций с союзниками НАТО и партнерскими странами, среди которых Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинская сторона хочет проводить больше учений с силами НАТО на своей территории.