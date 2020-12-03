Свой мир. Удалась ли венграм Закарпатья «электоральная революция» против Киева
Свой мир. Удалась ли венграм Закарпатья «электоральная революция» против Киева
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Ранее в Закарпатье после местных выборов разразился скандал: новоизбранные депутаты одного из населенных пунктов после принятия присяги спели венгерский гимн вместо украинского.

«Венгрия хочет, чтобы часть нашей территории юридически была украинской, а фактически политически была венгерской с финансированием, временным и языковым пространством», — отмечает Климкин.

По его словам, чтобы этого не допустить, Киев должен сделать так, чтобы без его ведома в регионе ничего не происходило.

«И чтобы контрабанда не играла роль основного экономического фактора на Закарпатье», — добавил он.

При этом финансировать венгерские организации, образовательные проекты, общества, нужно «совместно, прозрачно, открыто и по согласованному с нами механизмом», а не отдавать их «только венграм».

Только если не бросить регион на произвол судьбы, с венграми удастся договориться, полагает Климкин. 