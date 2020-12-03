Для того чтобы Украина смогла прийти к компромиссному решению спора с Венгрией за Закарпатье, необходимо, чтобы контрабанда перестала быть основным экономическим фактором в регионе и Киев начал вкладывать в регион средства наравне с Будапештом, сказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для портала «Обозреватель» от 3 декабря

Свой мир. Удалась ли венграм Закарпатья «электоральная революция» против Киева © segodnya.ua

«Венгрия хочет, чтобы часть нашей территории юридически была украинской, а фактически политически была венгерской с финансированием, временным и языковым пространством», — отмечает Климкин.

По его словам, чтобы этого не допустить, Киев должен сделать так, чтобы без его ведома в регионе ничего не происходило.

«И чтобы контрабанда не играла роль основного экономического фактора на Закарпатье», — добавил он.

При этом финансировать венгерские организации, образовательные проекты, общества, нужно «совместно, прозрачно, открыто и по согласованному с нами механизмом», а не отдавать их «только венграм».

Только если не бросить регион на произвол судьбы, с венграми удастся договориться, полагает Климкин.