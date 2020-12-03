Ранее в Закарпатье после местных выборов разразился скандал: новоизбранные депутаты одного из населенных пунктов после принятия присяги спели венгерский гимн вместо украинского.
«Венгрия хочет, чтобы часть нашей территории юридически была украинской, а фактически политически была венгерской с финансированием, временным и языковым пространством», — отмечает Климкин.
По его словам, чтобы этого не допустить, Киев должен сделать так, чтобы без его ведома в регионе ничего не происходило.
«И чтобы контрабанда не играла роль основного экономического фактора на Закарпатье», — добавил он.
При этом финансировать венгерские организации, образовательные проекты, общества, нужно «совместно, прозрачно, открыто и по согласованному с нами механизмом», а не отдавать их «только венграм».
Только если не бросить регион на произвол судьбы, с венграми удастся договориться, полагает Климкин.