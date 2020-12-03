Учитывая запланированное увеличение бюджетных расходов на сферу здравоохранения до 5% ВВП к 2023 году, Минфин призывает к максимально эффективному использованию средств.
«Каждая гривна бюджетных средств должна работать в интересах граждан максимально эффективным способом», — говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что Министерством здравоохранения не используются средства, находящиеся на счетах ведомства по состоянию на 1 декабря 2020 года — 20,9 млрд гривен (около 70 млрд рублей). Это свидетельствует, по данным Ермоличева, о неэффективном использовании ими бюджетных средств.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщила, что проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн (около 6,5 млрд рублей) на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн (около 37 млрд рублей).
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.