Остатки средств на счетах 220 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медгарантий составляют более 10 млрд грн (около 25 млрд рублей), что может свидетельствовать о неэффективном использования ими бюджетных средств. Об этом 3 декабря заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает пресс-служба Минфина.

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«Каждая гривна бюджетных средств должна работать в интересах граждан максимально эффективным способом», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Министерством здравоохранения не используются средства, находящиеся на счетах ведомства по состоянию на 1 декабря 2020 года — 20,9 млрд гривен (около 70 млрд рублей). Это свидетельствует, по данным Ермоличева, о неэффективном использовании ими бюджетных средств.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщила, что проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн (около 6,5 млрд рублей) на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн (около 37 млрд рублей).

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.