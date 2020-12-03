На заседании Верховной Рады депутат от партии «Слуга народа» Евгений Петруняк попался за рассматриванием в смартфоне фото обнаженной женщины. Кадры с места событий опубликовал в Facebook 3 декабря Ян Доброносов

Украинского депутата застукали за неприличным в Раде — фото © Facebook, Евгений Шевченко

«Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном — Петруняк Евгений», — сообщил он.

«Не зря [cпикер Рады Дмитрий] Разумков сказал, что депутаты вроде и в зале, но интеллектуально отсутствуют», «Никогда такого не было, и вот опять», «Это было поздравление с груднем ("декабрь" по-украински. — Ред.), по инету гуляла эта картинка», — ответили пользователи сети в комментариях.

Ранее один из «слуг народа» попался в Раде за интимной перепиской с возлюбленной, работающей в фирме супруги. Также и других народных избранников не раз ловили на неуместных занятиях в парламенте.