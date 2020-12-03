В 2021 году государственный концерн «Укроборонпром» прекратит свое существование, сказал новый глава госконцерна Юрий Гусев 3 декабря на пресс-конференции в Киеве

Операция «Ликвидация». «Укроборонпром» разрежут и грамотно упакуют © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

«В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы не допустить каких-либо коррупционных или иных рисков», — подчеркнул Гусев.

По его словам, планируется создать холдинг «Оборонительные системы Украины», который будет контролировать авиаремонт, бронетехнику, высокоточное вооружение, радарные и морские системы, и «Аэрокосмический холдинг», в ведение которого перейдут авиастроение, аэрокосмические компоненты и космические системы.

«Корпоративная структура нового холдинга будет предусматривать существование набсовета, отдельных холдингов по направлениям», — пояснил Гусев.

По его словам, Зеленский ожидает принятия первых решений по реализации программы через 6-9 месяцев.