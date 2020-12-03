На пленарном заседании Совета министров ОБСЕ Сийярто выразил возмущение «агрессивными обысками», которые прошли дома и в офисе лидера партии, представляющей интересы этнических венгров.
«В понедельник Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску», — сказал Сийярто.
Министр отметил, что обыски в отношении представителей нацменьшинств — «это то, что не вписывается в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ».
«Я бы хотел обратиться к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать СММ (Специальную мониторинговую миссию — ред.), а также направить миссию по установлению фактов в Закарпатье», — заявил Сийярто.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны.
Сообщается, что во время обысков у главы венгерского фонда «Эган Эде» и лидера Партии венгров Закарпатья Василия Брензовича обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье.