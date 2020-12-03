Венгрия призвала ОБСЕ направить миссию в Закарпатскую область Украины для выявления фактов агрессивных действий в отношении этнических венгров. Об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости в четверг, 3 декабря

На пленарном заседании Совета министров ОБСЕ Сийярто выразил возмущение «агрессивными обысками», которые прошли дома и в офисе лидера партии, представляющей интересы этнических венгров.

«В понедельник Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску», — сказал Сийярто.

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«Я бы хотел обратиться к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать СММ (Специальную мониторинговую миссию — ред.), а также направить миссию по установлению фактов в Закарпатье», — заявил Сийярто.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны.

Сообщается, что во время обысков у главы венгерского фонда «Эган Эде» и лидера Партии венгров Закарпатья Василия Брензовича обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье.